Bakır devrini kapatabilir: Isı iletiminde rekor kıran yeni malzeme keşfedildi

Yıllardır elektronik ve teknoloji sektöründe standart kabul edilen bakır, yaklaşık 400 W/mK ısı iletkenliği sunarken, yeni malzemenin bu değeri 1.100 W/mK seviyesine çıkardığı ölçüldü. Bu da onu bugüne kadar keşfedilmiş en güçlü metalik ısı iletkenlerinden biri haline getiriyor.

Uzmanlara göre bu üstün performansın arkasında malzemenin atomik yapısı yer alıyor. θ-TaN, ısı kaybına neden olan atom ve elektron etkileşimlerini en aza indirerek ısının çok daha verimli taşınmasını sağlıyor.

Bu keşif, özellikle yapay zeka sistemleri ve veri merkezlerinde artan ısı sorununa çözüm olabilir. Araştırmacılar, yeni malzemenin gelecekte elektronik cihazlardan uzay teknolojilerine kadar birçok alanda kullanılabileceğini belirtiyor. Ancak üretiminin yaygınlaştırılması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.