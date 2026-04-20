İki dev kara delik çarpışmaya gidiyor! Bilim dünyasında tarihi keşif

Araştırmacılar, uzun yıllara yayılan gözlemler sonucunda galaksinin merkezinden çıkan iki ayrı enerji jetini tespit etti. Bu durum, bölgede tek değil iki kara delik bulunduğunu ortaya koydu. Bilim insanlarına göre bu iki dev kara delik, yaklaşık 121 günde bir birbirlerinin etrafında dönüyor. Aralarındaki mesafe oldukça büyük görünse de kozmik ölçekte son derece yakın kabul ediliyor.

Uzmanlar, bu iki kara deliğin birleşmesinin evrende nadir görülen olaylardan biri olduğunu ve bu süreçte düşük frekanslı kütle çekim dalgaları oluşabileceğini ifade ediyor. Ancak Dünya'dan yaklaşık 440 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan bu olayın doğrudan gözlemlenmesi oldukça zor görünüyor.