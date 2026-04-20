Yaz mevsimi uzuyor! Bilim insanları açıkladı: Artık 30 gün daha uzun

Araştırmaya göre özellikle Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'nın büyük bölümünü kapsayan orta enlemlerde yaz süresi her on yılda ortalama 5 ila 7 gün uzuyor. 1990'dan bu yana bu artışın daha da hızlandığı ve bazı bölgelerde yazın her on yılda 6 günden fazla uzadığı ifade ediliyor.

Bilim insanları, sadece sürenin değil, sıcaklık birikiminin de ciddi şekilde arttığını belirtiyor. Buna göre yaz aylarında hissedilen toplam sıcaklık, geçmişe göre üç kat daha hızlı artıyor. Uzmanlar, bu durumun kuraklık, orman yangınları ve sağlık sorunları gibi riskleri artırabileceği uyarısında bulunuyor.