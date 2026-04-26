Okyanuslarda gizli tehlike: Metan salımı iklim krizini hızlandırabilir

Bilim insanları, okyanuslarda uzun süredir açıklanamayan metan gazı salımının kaynağını ortaya çıkardı. Araştırmaya göre deniz yüzeyindeki bakteriler, fosfat eksikliği yaşadıklarında metan üretmeye başlıyor.
Uzmanlar, küresel ısınmanın okyanuslardaki besin dolaşımını bozduğunu ve yüzey sularında fosfatın azalmasına neden olduğunu belirtiyor. Bu durum, metan üretimini artırarak iklim değişikliğini daha da hızlandırabilecek bir döngü oluşturuyor.
Bilim insanları, bu sürecin mevcut iklim modellerinde yeterince yer almadığını ve gelecekteki ısınma tahminlerini ciddi şekilde etkileyebileceğini vurguluyor.