Soğan gibi katman katman! Uzaydan gelen cisimde büyük keşif

Bilim insanları, Güneş Sistemi dışından gelen 3I/ATLAS adlı kuyruklu yıldızın beklenenden çok daha farklı bir yapıya sahip olduğunu ortaya koydu. Yapılan gözlemler, bu gök cisminin adeta “soğan gibi katmanlı” bir yapısı olduğunu gösterdi.
Araştırmalara göre kuyruklu yıldızın dış yüzeyi ile iç kısmı arasında kimyasal farklılıklar bulunuyor. Bu durum, Güneş'e yaklaştıkça yüzeyinin değişmesiyle ortaya çıktı.
Uzmanlar, bu keşfin sadece tek bir kuyruklu yıldızla sınırlı olmadığını, yıldızlar arası cisimlerin yapısını anlamada önemli bir adım olduğunu belirtiyor.