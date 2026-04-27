Asfalt tarih oluyor mu? Yeni yol teknolojisi şaşkınlık yarattı

Katalonya Politeknik Üniversitesi öncülüğünde geliştirilen bu yeni yöntem, zeytin çekirdeklerinin oksijensiz ortamda ısıtılmasıyla elde edilen "biyokömür"ün asfalt karışımına eklenmesine dayanıyor. Bu sayede karbon, atmosfere salınmak yerine yolun içinde uzun yıllar hapsedilebiliyor.

Barselona Belediyesi de projeyi hayata geçirerek şehirdeki bazı yol ve kaldırımları bu yeni malzemeyle yenilemeye başladı. Yapılan testlerde, geleneksel asfaltlara göre karbon ayak izinin yüzde 75'e kadar azaltılabildiği tespit edildi.

Uzmanlar, hem dayanıklılık hem de geri dönüştürülebilirlik açısından olumlu sonuçlar veren bu yöntemin yaygınlaşması halinde, tarımsal atıkların değerlendirilmesiyle çevreye önemli katkı sağlanabileceğini belirtiyor.