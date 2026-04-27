Denizin altında dev yapı! 10 bin yıllık sır tartışma yarattı

Dalgıç Kihachiro Aratake tarafından Yonaguni Adası açıklarında 25 metre derinlikte bulunan yapı; terasları, düz yüzeyleri ve keskin hatlarıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 150 metre uzunluğunda ve 27 metre yüksekliğinde olan oluşum, bazı araştırmacılara göre insan yapımı bir "batık şehir" olabilir.

Ancak bilim insanları ikiye bölünmüş durumda. Bazı uzmanlar yapının 10 bin yıl öncesine ait olabileceğini savunurken, diğerleri bunun tamamen doğal jeolojik süreçler sonucu oluştuğunu belirtiyor. Bölgede sık yaşanan depremler ve güçlü akıntıların kayaları bu şekilde şekillendirmiş olabileceği ifade ediliyor.

Bugüne kadar bölgede herhangi bir insan yapımı alet ya da kalıntıya rastlanmaması, yapının kökenine dair tartışmaları sürdürürken, Yonaguni Anıtı gizemini korumaya devam ediyor.