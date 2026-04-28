Teknokulis İncelemeler Mars’ta şok keşif! Ekvatorun altında dev su rezervi bulundu

Mars’ta şok keşif! Ekvatorun altında dev su rezervi bulundu

MARS’TA ŞOK KEŞİF! EKVATORUN ALTINDA DEV SU REZERVİ BULUNDU
28 Nisan 2026, Salı Güncelleme : 08:41:46

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Mars Express uzay aracı, Mars’ın ekvator bölgesinde dev bir yer altı su-buz rezervi keşfetti. Medusae Fossae Formasyonu adı verilen bölgede, yüzlerce metre kalınlığında tortuların altında kilometrelerce derinliğe ulaşan buz tabakaları bulundu.

Bilim insanlarına göre bu buz eridiğinde, Mars yüzeyini metrelerce kalınlıkta suyla kaplayabilecek potansiyele sahip. Keşif, özellikle gelecekte planlanan insanlı Mars görevleri için büyük önem taşıyor çünkü ekvator bölgesi iniş için en uygun alanlardan biri olarak görülüyor.

Araştırmacılar, bu buzun Mars'ın geçmişteki farklı iklim koşullarında oluştuğunu ve zamanla toz ve kül tabakaları altında korunmuş olabileceğini düşünüyor. Keşfin, gezegenin iklim tarihine ışık tutmasının yanı sıra gelecekteki keşif görevlerine de yön vermesi bekleniyor.

