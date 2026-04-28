Mars’ta şok keşif! Ekvatorun altında dev su rezervi bulundu

Bilim insanlarına göre bu buz eridiğinde, Mars yüzeyini metrelerce kalınlıkta suyla kaplayabilecek potansiyele sahip. Keşif, özellikle gelecekte planlanan insanlı Mars görevleri için büyük önem taşıyor çünkü ekvator bölgesi iniş için en uygun alanlardan biri olarak görülüyor.

Araştırmacılar, bu buzun Mars'ın geçmişteki farklı iklim koşullarında oluştuğunu ve zamanla toz ve kül tabakaları altında korunmuş olabileceğini düşünüyor. Keşfin, gezegenin iklim tarihine ışık tutmasının yanı sıra gelecekteki keşif görevlerine de yön vermesi bekleniyor.