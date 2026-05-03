Duvar delme devri bitiyor mu? Yeni icat herkesi şaşırttı!

Arjantinli mucit Marco Agustín Secchi tarafından geliştirilen "Ironplac" adlı manyetik çimento, duvarlara zarar vermeden eşya asmayı mümkün kılıyor. Bu özel malzeme sayesinde mıknatıslı nesneler duvara kolayca tutturulabiliyor ve istenildiğinde yerleri değiştirilebiliyor.

Henüz ticari kullanıma sunulmayan ürünün, özellikle kiralık evler, ofisler ve sık değişim yapılan alanlarda büyük kolaylık sağlaması bekleniyor. Ancak sistemin ne kadar ağırlık taşıyabileceği ve uzun vadeli dayanıklılığı gibi konuların test edilmesi gerekiyor.