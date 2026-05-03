NASA’dan dikkat çeken keşif: 2,5 milyar yıllık dev yapı görüntülendi

NASA'nın paylaştığı astronot fotoğrafları, Zimbabve boyunca uzanan dev "Great Dyke" oluşumunu gözler önüne serdi. Yaklaşık 550 kilometre uzunluğundaki bu yapı, Dünya'nın en büyük magmatik oluşumlarından biri olarak kabul ediliyor.

Uzmanlara göre yapı, milyarlarca yıl önce yer kabuğundaki çatlaklardan yükselen magmanın soğumasıyla oluştu. Bölge aynı zamanda platin, altın, nikel ve krom gibi değerli madenler açısından oldukça zengin.