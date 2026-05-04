Bilim insanları başardı! Virüsleri fiziksel olarak yok eden yüzey

Yapılan çalışmada, sütunlar arasındaki mesafenin (pitch) kritik rol oynadığı ortaya çıktı. Özellikle 60 nanometre aralıklı dizilimlerde, insan parainfluenza virüsü tip 3'ün (hPIV-3) bulaşıcılığı bir saat içinde yüzde 94 oranında azaldı. Daha geniş aralıklarda ise etkinin belirgin şekilde düştüğü gözlemlendi.

Araştırmacılar, etkinin kimyasal değil tamamen mekanik olduğunu vurgularken, virüsün genetik materyalinin zarar görmediğini, ancak dış zarının parçalanmasının bulaşıcılığı ortadan kaldırdığını belirtti.

Esnek yapıya sahip yeni film, PET tabanlı akrilik reçineden üretildi ve mevcut endüstriyel sistemlerle seri üretime uygun hale getirildi. Uzmanlar, bu teknolojinin özellikle sık temas edilen yüzeylerde kullanılarak enfeksiyon riskini azaltabileceğini ifade ediyor. Ancak farklı virüs türleri üzerindeki etkisi ve uzun vadeli dayanıklılığı konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu da vurgulanıyor.