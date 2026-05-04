Şarj süresi tarih oluyor! Bilim insanları anında dolan pil geliştirdi

Araştırmaya göre kuantum piller, klasik pillerin aksine kimyasal reaksiyonlar yerine kuantum mekaniği prensiplerini kullanıyor. Bu sistem, enerjiyi tek seferde büyük bir "süper emilim" ile alarak çok daha hızlı şarj olabiliyor. Yapılan deneylerde, pilin ultra hızlı lazer teknikleriyle test edildiği ve bu hızlı şarj davranışının doğrulandığı belirtildi.

Uzmanlar, bu teknolojinin gelecekte enerji depolama ve kullanım biçimlerini kökten değiştirebileceğini ifade ederken, kuantum pillerin en dikkat çekici özelliklerinden birinin boyut büyüdükçe daha hızlı şarj olabilmesi olduğunu vurguladı. Ancak araştırmacılar, teknolojinin günlük kullanıma girmesi için enerji depolama süresinin artırılması gibi konularda daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtiyor.