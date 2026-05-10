Güneş’in gücü uzay çöplerini Dünya’ya yaklaştırıyor! Yeni araştırma dikkat çekti

Bilim insanları, Güneş'teki aktivitenin artmasının uzaydaki enkazların Dünya'ya daha hızlı yaklaşmasına neden olduğunu ortaya koydu. Güneş'ten yayılan yoğun radyasyon, Dünya atmosferinin üst katmanlarını ısıtarak genişletiyor ve yörüngedeki eski uydu parçaları ile roket kalıntılarının daha fazla sürtünmeye maruz kalmasına yol açıyor.

Araştırmaya göre Güneş aktivitesi en yüksek seviyesinin yaklaşık yüzde 67'sine ulaştığında, uzay çöplerinin irtifa kaybı belirgin şekilde hızlanıyor. Uzmanlar, bu bulgunun aktif uyduların çarpışma riskini azaltmak ve gelecekte daha güvenli uzay operasyonları planlamak açısından önemli olduğunu belirtiyor.