Bilim insanları 100 yıllık gizemi çözdü! Gözümüz renkleri aslında böyle algılıyormuş

Bilim insanları, insan gözünün renkleri nasıl algıladığına dair yaklaşık 100 yıllık bir gizemi çözdü. Los Alamos Ulusal Laboratuvarı’ndan araştırmacılar, renk tonu, doygunluk ve parlaklık gibi özelliklerin insan algısında nasıl oluştuğunu matematiksel olarak açıkladı.
Çalışma, ünlü fizikçi Erwin Schrödinger'in 1920'lerde ortaya attığı renk algısı teorisindeki eksikleri giderdi. Araştırmacılar, renklerin birbirine ne kadar farklı göründüğünü belirleyen geometrik yapıyı tanımlayarak teoriyi tamamladı.
Uzmanlara göre bu keşif, fotoğrafçılık, video teknolojileri, bilimsel görüntüleme ve veri analizinde daha doğru renk modellerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.