Bilim insanları 100 yıllık gizemi çözdü! Gözümüz renkleri aslında böyle algılıyormuş

Çalışma, ünlü fizikçi Erwin Schrödinger'in 1920'lerde ortaya attığı renk algısı teorisindeki eksikleri giderdi. Araştırmacılar, renklerin birbirine ne kadar farklı göründüğünü belirleyen geometrik yapıyı tanımlayarak teoriyi tamamladı.

Uzmanlara göre bu keşif, fotoğrafçılık, video teknolojileri, bilimsel görüntüleme ve veri analizinde daha doğru renk modellerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.