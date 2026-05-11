Venüs’te her gün asit yağmuru yağıyor! Ama tek bir damla bile yere ulaşamıyor

Bunun nedeni, Venüs'ün yüzey sıcaklığının yaklaşık 467 dereceye kadar çıkması. Bu aşırı sıcaklık, bulutlardan düşen sülfürik asit damlalarının yere ulaşmadan tamamen buharlaşmasına yol açıyor. Bilim insanları bu olayı, Virga adı verilen atmosferik bir süreçle açıklıyor. Dünya'da da özellikle kurak bölgelerde görülebilen bu olayda yağmur bulutlardan inse de yere ulaşmadan havada kayboluyor.

Uzmanlar, Venüs'teki bu sıra dışı hava olayının gezegen atmosferlerinin nasıl çalıştığını anlamak açısından önemli bilgiler sunduğunu belirtiyor. Ayrıca bu durum, Dünya ile benzer büyüklüğe sahip olmasına rağmen Venüs'ün ne kadar farklı ve yaşama elverişsiz bir gezegen olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.