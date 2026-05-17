50 yıllık gizem çözüldü! Bilim insanları yepyeni bir kan grubu keşfetti

Araştırmacılar, bu kan grubunun MAL adlı genle ilişkili olduğunu belirledi. Böylece "MAL" adı verilen yeni bir kan grubu sistemi resmi olarak tanımlandı. Bu keşif, özellikle çok nadir kan grubuna sahip kişiler için daha güvenli kan nakli yapılmasına yardımcı olacak.

Uzmanlara göre dünya nüfusunun yüzde 99,9'undan fazlası AnWj pozitif. Ancak bu antijene sahip olmayan çok az sayıdaki kişi, uyumsuz kan aldığında ciddi bağışıklık reaksiyonları yaşayabiliyor.

Araştırma sayesinde artık genetik testlerle bu kişilerin önceden tespit edilmesi mümkün olacak. Böylece kan nakillerinde yaşanabilecek riskler azaltılabilecek.

Uluslararası Kan Transfüzyonu Derneği (ISBT), MAL sistemini dünyanın 47. resmi kan grubu sistemi olarak kabul etti. Araştırmacılar, bu keşfin nadir kan gruplarına sahip hastalar için büyük bir dönüm noktası olduğunu belirtiyor.