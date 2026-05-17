Pusulalar artık başka bir yeri gösteriyor! Manyetik kuzey kutbu yer değiştirdi

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) ile İngiliz Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından hazırlanan 2025 Dünya Manyetik Modeli, bu değişimi doğruladı. Araştırmacılar, manyetik kuzeyin son yıllarda yılda yaklaşık 35 kilometre hızla Sibirya yönüne doğru kaydığını belirtti.

Bu model; uçakların navigasyon sistemlerinden denizaltılara, akıllı telefonlardaki pusula uygulamalarından harita servislerine kadar pek çok teknolojide kullanılıyor. Uzmanlara göre güncellenen veriler, navigasyon sistemlerinin daha doğru çalışmasını sağlayacak.

Bilim insanları, bu hareketin dünyanın çekirdeğinde meydana gelen doğal değişimlerden kaynaklandığını ve şu anda manyetik kutupların yer değiştireceği büyük bir tersine dönüş beklentisi olmadığını vurguluyor.