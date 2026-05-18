Samanyolu’nda ışığı büken gizem çözüldü! Bilim insanları ilk kez doğrudan gözlemledi

Gökbilimciler, Samanyolu'ndaki yıldızlararası türbülansın uzak bir kuasardan gelen radyo sinyallerini nasıl büküp bozduğunu ilk kez doğrudan gözlemledi. Yaklaşık 10 milyar ışık yılı uzaklıktaki TXS 2005+403 adlı kuasardan gelen sinyaller, Samanyolu'nun en yoğun ve hareketli bölgelerinden biri olan Kuğu (Cygnus) takımyıldızından geçerken belirgin şekilde çarpıtıldı.

Araştırmacılar, yaklaşık 10 yıllık gözlem verilerini inceleyerek radyo dalgalarında beklenenden farklı, yamalı ve düzenli bozulmalar tespit etti. Bu bulgular, yıldızlar arasındaki iyonize gaz bulutlarının yapısının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir. Çalışma, The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlandı.