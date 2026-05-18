Uzmanlar açıkladı! Yaz sıcağında vücudu serin tutmanın en etkili yöntemleri

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sıcaklıklar da giderek artıyor. Uzmanlar, özellikle uzun süre güneş altında kalan kişilerde aşırı sıcakların baş ağrısı, halsizlik, kas krampları, mide bulantısı ve bayılma gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Bilimsel araştırmalar ise serin kalmak için etkili yöntemler bulunduğunu ortaya koyuyor.

Araştırmalara göre balkon, teras veya pencere önüne yerleştirilen bitkiler ortam sıcaklığını birkaç derece düşürebiliyor. Bitkiler hem gölge sağlayarak hem de yapraklarından saldıkları nem sayesinde havayı serinletiyor. Uzmanlar ayrıca siyah ve sentetik kıyafetler yerine açık renkli, bol ve pamuklu ya da keten giysilerin tercih edilmesini öneriyor. Bu tür kumaşlar terin daha hızlı buharlaşmasını sağlayarak vücudun doğal şekilde soğumasına yardımcı oluyor.

Sıcak havalarda ense bölgesini soğuk suyla ıslatılmış bir bandana ile korumak da etkili yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. Boyundaki büyük damarların serinlemesi, vücut ısısının dengelenmesine katkı sağlıyor. Naneli buzlu içecekler ise hem ağızda serinlik hissi yaratıyor hem de vücut sıcaklığının düşmesine destek oluyor. Uzmanlar, tüm bu yöntemlerin yanında gün boyunca düzenli su içmenin ve susamayı beklemeden sıvı tüketmenin sıcak çarpmasını önlemede büyük önem taşıdığını belirtiyor.