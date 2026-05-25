Dünya’nın çekirdeğinde şaşırtan değişim! Bilim insanları akışın tersine döndüğünü açıkladı

Araştırmacılar, yaklaşık 3 bin kilometre derinlikte bulunan erimiş demir tabakasının yıllardır batıya doğru hareket ettiğini düşünüyordu. Ancak 1997-2025 yılları arasındaki veriler, çekirdekteki akışın doğuya yöneldiğini ortaya koydu.

Uzmanlar, bu değişimin Dünya'nın manyetik alanını etkileyebileceğini belirtti. Manyetik alan; güneş radyasyonuna karşı koruma sağlarken, navigasyon sistemleri ve uydular için de kritik önem taşıyor.

Bilim insanları şimdi bu tersine dönüşün geçici bir dalgalanma mı yoksa yeni bir düzenin başlangıcı mı olduğunu araştırıyor.