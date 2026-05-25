NASA’nın Mars keşfinde şaşırtan detay! Daha önce sadece Dünya’da görülmüştü

Araştırmacılar, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların Mars atmosferindeki manyetik yapılarda sıkışarak hareket ettiğini belirtti. Daha önce sadece gezegenlerin manyetosferlerinde gözlemlenen bu etkinin ilk kez bir atmosfer içinde görüldüğü ifade edildi.

Uzmanlara göre keşif, Güneş fırtınalarının Mars atmosferi üzerindeki etkilerini anlamak açısından büyük önem taşıyor. Araştırma ayrıca Venüs ve Titan gibi manyetik alanı zayıf gök cisimleri hakkında da yeni bilgiler sağlayabilir.

Çalışma, bilim dünyasının saygın dergilerinden Nature Communications'ta yayımlandı.