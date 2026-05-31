2028'e kadar bir daha olmayacak! Nadir görülen Mavi Ay bu akşam yükseliyor

Gökyüzü meraklıları bu gece nadir görülen bir gök olayına tanıklık edecek. Mayıs ayındaki ikinci dolunay olan "Mavi Ay", aynı zamanda Dünya'ya en uzak konumlarından birinde gerçekleşeceği için bir "mikro ay" olarak da izlenecek. Uzmanlara göre bu durum, dolunayın normalden yaklaşık yüzde 7 daha küçük görünmesine neden olacak.

"Mavi Ay" ismi, Ay'ın renginin maviye dönüştüğü anlamına gelmiyor. Bu ad, aynı takvim ayı içinde gerçekleşen ikinci dolunaya verilen geleneksel bir isim olarak kullanılıyor. Gökyüzünde yükselirken atmosferin etkisiyle turuncu ve altın sarısı tonlarında görülebilecek olan dolunay, özellikle gün batımının ardından etkileyici manzaralar oluşturacak.

Astronomlar, bu dolunayın yılın en uzak dolunaylarından biri olduğunu belirtiyor. Ay, Dünya çevresindeki eliptik yörüngesi nedeniyle bazı dönemlerde gezegenimize yaklaşırken bazı dönemlerde daha uzak bir konuma ulaşıyor. İşte bu en uzak noktalara yakın gerçekleşen dolunaylar "mikro ay" olarak adlandırılıyor.

Bir sonraki takvim yılı Mavi Ayı'nın ise 2028 yılında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu nedenle gökyüzü gözlemcileri için hem Mavi Ay hem de mikro ay özelliklerini aynı anda taşıyan bu dolunay, kaçırılmaması gereken nadir olaylardan biri olarak değerlendiriliyor.