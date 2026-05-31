Pluto'dan sonra bir ilk! Uzak gök cisminde atmosfer tespit edildi

Araştırmacılar, Kuiper Kuşağı'nda bulunan bu küçük dünyanın atmosfer taşımasının beklenmediğini belirtiyor. Çünkü 2002 XV93'ün kütlesi oldukça düşük ve sahip olduğu zayıf yer çekimi nedeniyle gazları uzun süre tutabilmesi teorik olarak zor görünüyor.

Bilim insanlarına göre bu atmosferin en fazla birkaç yüz ila bin yıl içinde tamamen uzaya kaçması gerekiyor. Ancak atmosferin hala varlığını sürdürmesi, onu sürekli besleyen bir mekanizma olabileceğini düşündürüyor.

Araştırmacılar iki olasılık üzerinde duruyor. Bunlardan ilki, yüzey altındaki donmuş maddelerin dışarı sızmasıyla meydana gelen "buz volkanları". Diğer ihtimal ise yakın geçmişte yaşanmış bir çarpışmanın atmosfere gaz salmış olması.

Keşif, gök cisminin uzak bir yıldızın önünden geçerken yıldız ışığında meydana gelen değişimlerin incelenmesiyle yapıldı. Şimdi bilim insanları, atmosferin içeriğini belirlemek ve gizemi çözmek için daha detaylı gözlemler gerçekleştirmeyi planlıyor.

Uzmanlar, bu keşfin Neptün ötesindeki küçük dünyaların sanılandan çok daha aktif olabileceğine işaret ettiğini belirtiyor.