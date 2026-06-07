9 Haziran akşamı gökyüzünde büyük buluşma! Venüs ve Jüpiter neredeyse birleşecek

Gökyüzü meraklılarını heyecanlandıran yılın en dikkat çekici astronomi olaylarından biri bu hafta gerçekleşecek. Güneş Sistemi'nin en parlak iki gezegeni olan Venüs ve Jüpiter, 9-11 Haziran tarihleri arasında akşam saatlerinde gökyüzünde birbirine çok yakın görünecek.

Uzmanlara göre en iyi gözlem zamanı 9 Haziran akşamı gün batımından yaklaşık 45 dakika sonra başlayacak. Batı ufkunda çıplak gözle görülebilecek olan iki gezegen, gökyüzünde neredeyse yan yana duruyormuş gibi bir görüntü oluşturacak.

Aslında bu yakınlık bir optik yanılsamadan ibaret. Dünya'ya yaklaşık 1,2 astronomik birim uzaklıktaki Venüs ile yaklaşık 6 astronomik birim uzaklıktaki Jüpiter, yalnızca Dünya'dan bakıldığında aynı doğrultuda yer alıyormuş gibi görünecek.

Gökyüzünde en parlak cisimlerden biri olan Venüs, bu süreçte Jüpiter'den yaklaşık 7,5 kat daha parlak olacak. Uzmanlar, dürbün kullanan gözlemcilerin iki gezegeni aynı görüş alanında rahatlıkla izleyebileceğini belirtiyor.