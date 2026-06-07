Bilim insanları alarm verdi: Sönmüş sanılan volkanlar yeniden patlayabilir

Bilim insanları, uzun yıllardır "sönmüş" kabul edilen bazı volkanların aslında yeniden faaliyete geçebileceğini ortaya koyan araştırmaların ardından önemli bir uyarıda bulundu. Yapılan incelemeler, binlerce hatta yüz binlerce yıl sessiz kalan bazı volkanların yeniden patlayabildiğini gösterdi.

Araştırmacılar, Yunanistan'daki Methana Yanardağı'nın yaklaşık 110 bin yıl boyunca sessiz kaldıktan sonra yeniden güçlü patlamalar yaşadığını tespit etti. Benzer şekilde İran, Romanya ve Etiyopya'daki bazı volkanlarda da beklenmedik hareketlilik belirtileri gözlemlendi.

Uzmanlar, yalnızca son patlama tarihine bakılarak yapılan "sönmüş volkan" sınıflandırmasının yetersiz olabileceğini belirterek, yer altındaki magma hareketlerinin daha yakından izlenmesi gerektiğini vurguluyor. Araştırmacılara göre bugün zararsız görünen bazı volkanlar aslında yeni bir büyüme döneminden geçiyor olabilir ve gelecekte yeniden aktif hale gelebilir.