Bilim dünyası şaşkın: Bu kuyruklu yıldız hiçbirine benzemiyor

Güneş Sistemi dışından gelen nadir gökcisimlerinden biri olan 3I/ATLAS kuyruklu yıldızı, bilim insanlarını şaşırtan kimyasal özellikleriyle dikkat çekti. NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu tarafından yapılan gözlemlerde, bir yıldızlar arası cisimde ilk kez doğrudan metan gazı tespit edildi.

Araştırmacılar ayrıca kuyruklu yıldızın, Güneş Sistemi'ndeki benzer cisimlere kıyasla çok daha yüksek oranda karbondioksit içerdiğini belirledi. Bilim insanlarına göre bu sıra dışı kimyasal yapı, 3I/ATLAS'ın Güneş Sistemi'nden farklı koşullarda oluşmuş başka bir yıldız sisteminden geldiğine işaret ediyor.

Kuyruklu yıldız Güneş'ten uzaklaştıkça gaz salınımında belirgin bir azalma gözlemlenirken, özellikle su buharı üretiminin hızla düştüğü kaydedildi. Bulgular, yıldızlar arası cisimlerin oluşum süreçlerini anlamak ve farklı gezegen sistemlerinin kimyasal yapısını incelemek açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.