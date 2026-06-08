Kara deliklerden gelen en hızlı rüzgar bulundu! Hızı akıl sınırlarını zorluyor

Gök bilimciler, evrenin en parlak ve en enerjik yapıları arasında yer alan bir kuasarda şimdiye kadar ultraviyole dalga boylarında gözlenen en hızlı gaz akışını tespit etti. Araştırmaya göre, J2318 adı verilen uzak kuasarın merkezinde bulunan ve Güneş'ten 1,7 milyar kat daha büyük olan süper kütleli kara delik, çevresindeki gazı ışık hızının yaklaşık yüzde 30'u kadar bir hızla uzaya savuruyor.

Bilim insanları, bu olağanüstü hızdaki gaz akışının şimdiye kadar ultraviyole gözlemlerde kaydedilen en hızlı örnek olduğunu belirtiyor. Keşif, kara deliklerin yalnızca çevrelerindeki maddeyi yutmakla kalmadığını, aynı zamanda galaksilerin gelişimini etkileyebilecek devasa enerji akışları oluşturduğunu da ortaya koyuyor.

Araştırmacıları şaşırtan bir diğer nokta ise bu kadar güçlü radyasyona rağmen gazın kimyasal izlerinin hala gözlemlenebiliyor olması oldu. Normal şartlarda kara deliğin yaydığı yoğun enerji, atomların yapısını değiştirerek bu izleri görünmez hale getirebiliyor. Ancak J2318'de karbon ve silikon iyonlarının hala tespit edilebilmesi, bilim dünyasında yeni soruları beraberinde getirdi.

Uzmanlar, bu tür aşırı hızlı gaz akışlarının galaksilerde yıldız oluşumunu etkileyebileceğini ve kara deliklerle galaksiler arasındaki karmaşık ilişkiye ışık tutabileceğini belirtiyor.