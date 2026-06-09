50 yıllık gizem çözüldü! Samanyolu'nun merkezinden esen görünmez rüzgar bulundu

Gökbilimciler, yaklaşık 50 yıldır aranan önemli bir kozmik gizemi çözmeyi başardı. Araştırmacılar, Samanyolu'nun merkezinde bulunan ve Güneş'ten yaklaşık 4,3 milyon kat daha büyük olan süper kütleli kara delik Sagittarius A'nın çevresine sıcak gaz rüzgarları üflediğine dair ilk doğrudan kanıtları elde etti.

ALMA ve Chandra gözlemevlerinden elde edilen verileri inceleyen ekip, kara deliğin yakınındaki soğuk gaz bulutlarında dev koni şeklinde bir boşluk keşfetti. Bilim insanlarına göre bu yapı, kara delikten kaynaklanan sıcak rüzgarların çevredeki gazı dışarı itmesi sonucu oluştu.

Araştırmacılar, söz konusu rüzgarın en az 20 bin yıldır etkisini sürdürdüğünü ancak diğer galaksilerde görülen güçlü jetlere kıyasla oldukça sakin olduğunu belirtiyor. Keşfin, kara deliklerin düşük aktivite dönemlerinde nasıl davrandığını anlamaya yardımcı olabileceği ifade ediliyor.