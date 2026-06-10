Bilim dünyasında yankı uyandıran keşif! İnsan faaliyetleri Dünya'yı eğiyor olabilir

Bilim insanları, insanların yer altı sularını yoğun şekilde kullanmasının Dünya'nın dönüş eksenini bile etkileyebileceğini ortaya koydu. Yapılan araştırmaya göre 1993 ile 2010 yılları arasında tarım, sanayi ve günlük kullanım amacıyla yaklaşık 2.150 gigaton yer altı suyu çekildi. Bu devasa su kütlesinin yer altından okyanuslara taşınması sonucunda Dünya'nın dönüş kutbu yaklaşık 80 santimetre yer değiştirdi.

Araştırmacılar, gezegenin dönüş ekseninin sabit olmadığını, buzulların erimesi, kar örtüsündeki değişimler ve suyun yeryüzündeki dağılımı gibi etkenler nedeniyle zamanla hareket ettiğini belirtiyor. Ancak yeni çalışma, iklimle ilişkili faktörler arasında yer altı suyu kullanımının dönüş eksenindeki kayma üzerinde en büyük etkiye sahip unsurlardan biri olduğunu gösterdi.

Araştırmada ayrıca söz konusu yer altı suyu kaybının küresel deniz seviyelerinin yaklaşık 6,24 milimetre yükselmesine katkı sağladığı hesaplandı. Bilim insanlarına göre özellikle Kuzey Amerika'nın batısı ile Hindistan'ın kuzeybatısındaki yoğun yer altı suyu tüketimi, gözlemlenen değişimde önemli rol oynadı.

Uzmanlar, Dünya'nın dönüşündeki bu değişimin günlük yaşamda hissedilecek bir etki yaratmadığını vurguluyor. Ancak elde edilen veriler, insan faaliyetlerinin gezegen üzerindeki etkisinin sanılandan çok daha büyük olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmacılar, gelecekte yer altı suyu kullanımının daha dikkatli yönetilmesinin hem deniz seviyesi artışını yavaşlatmak hem de iklim sistemindeki değişimleri daha iyi anlamak açısından önemli olacağını belirtiyor.