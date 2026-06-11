Alzheimer araştırmalarında ezber bozan keşif! Bilim insanları yeni hedefi buldu

Bilim insanları, Alzheimer hastalığının gelişiminde rol oynayan yeni bir mekanizma keşfetti. Yaklaşık 20 yıllık araştırmanın sonucunda, GRK2 adı verilen bir proteinin beyin hücrelerinde strese ve enerji üretiminde aksamalara yol açarak hastalığın ilerlemesini hızlandırabileceği belirlendi.

Araştırmacılar ayrıca "Compound 10" adı verilen deneysel bir bileşik geliştirdi. Fareler üzerinde yapılan testlerde bu bileşiğin sinir hücrelerinin kaybını yavaşlattığı, Alzheimer belirtilerini azalttığı ve yaşam süresini uzattığı görüldü.

Uzmanlar, yeni yaklaşımın mevcut tedavilerin yerine geçmekten çok onları tamamlayabileceğini ve Alzheimer'a karşı farklı bir mücadele yolu sunabileceğini belirtiyor. Ancak yöntemin insanlar üzerinde kullanılabilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.