Açken neden her şey daha iştah açıcı geliyor? Bilim insanları sebebini buldu

Yeni bir araştırma, açlığın yalnızca iştahı artırmakla kalmadığını, yiyecekleri zihinde canlandırma biçimimizi de değiştirdiğini ortaya koydu. Yeni Zelanda'da yapılan çalışmada, aç olan kişilerin yiyeceklerin tat ve kokularını daha canlı, daha hızlı ve daha kolay hayal edebildiği belirlendi.

Araştırmacılar, bu etkinin özellikle tat ve koku algısıyla ilişkili olduğunu, yiyeceklerin dokusunu hayal etme konusunda ise benzer bir fark görülmediğini tespit etti. Bulgulara göre açlık, beynin yiyeceklere ilişkin zihinsel simülasyonlarını güçlendirerek yemek fotoğrafları ve reklamlarının daha cazip görünmesine neden olabiliyor.

Çalışma ayrıca bir yiyeceği tekrar tekrar hayal etmenin zihindeki çekiciliğini azaltabildiğini, ancak gerçek hayatta o yiyeceği tüketirken alınan keyfi belirgin şekilde etkilemediğini gösterdi.