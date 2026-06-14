Gezegenin kalbinde yön değişikliği! Binlerce kilometre derindeki hareket dikkat çekti

Bilim insanları, Dünya'nın dış çekirdeğinde yer alan dev erimiş demir akıntılarından birinin yön değiştirdiğini tespit etti. Yapılan araştırmaya göre, Pasifik Okyanusu'nun yaklaşık 2 bin 300 kilometre altında bulunan demir açısından zengin sıvı bölge, 2010 yılında batıya doğru olan hareketini bırakıp güçlü şekilde doğuya akmaya başladı.

1997-2025 yılları arasındaki uydu ve yer gözlemlerini inceleyen araştırmacılar, bu beklenmedik değişimin Dünya'nın manyetik alanını oluşturan süreçlere dair önemli ipuçları sunduğunu belirtti. Uzmanlar, yön değişiminin geçici bir dalgalanma mı, doğal bir döngünün parçası mı yoksa çekirdekte yeni bir denge mi olduğunu henüz bilmediklerini ifade ediyor.

Bilim insanlarına göre söz konusu değişim insanlar için doğrudan bir tehlike oluşturmuyor. Ancak Dünya'nın koruyucu manyetik alanının nasıl oluştuğunu anlamak açısından büyük önem taşıyor.