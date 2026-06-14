Kaslardaki bu değişim yaşlanmayı hızlandırıyor olabilir! Yeni araştırma dikkat çekti

Bilim insanları, düzenli egzersizin yaşlanmaya karşı koruyucu etkisinin arkasındaki olası mekanizmayı ortaya çıkardı. Araştırmaya göre yaş ilerledikçe ve fiziksel aktivite azaldıkça kaslarda bulunan NOX4 adlı proteinin seviyesi düşüyor. Bu durum hücrelerin kendini onarma ve zararlı maddelerle mücadele etme kapasitesini zayıflatıyor.

Fareler üzerinde yapılan deneylerde NOX4 eksikliğinin kas kaybı, kırılganlık, insülin direnci ve karaciğer hastalıklarıyla ilişkili olduğu görüldü. Düzenli egzersizin ise NOX4 seviyelerini yeniden artırarak bu olumsuz etkilerin bir kısmını tersine çevirebildiği belirlendi.

Araştırmacılar, bulguların egzersizin sağlıklı yaşlanmayı nasıl desteklediğine dair önemli ipuçları sunduğunu ifade etti.