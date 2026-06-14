Kütle çekim dalgalarına daha net bakılacak! Yeni yöntem dikkat çekti

Bilim insanları, genişleyen evrende kütle çekim dalgalarını daha doğru ölçebilecek yeni bir yöntem geliştirdi. Yeni yaklaşım, kütle çekim dalgalarının uzay-zamanda oluşturduğu değişimleri, gerçek dedektörlerin nasıl algıladığını temel alarak hesaplıyor.

Araştırmacılar, serbest hareket eden iki referans nokta arasındaki ışık sinyallerinin varış zamanı ve frekansındaki küçük değişimleri inceleyerek daha güvenilir ölçümler yapılabileceğini belirtti. Bu sayede evrenin genişlemesi ve kozmik yapıların etkileriyle kütle çekim dalgalarının etkileri daha net birbirinden ayrılabilecek.

Uzmanlara göre yöntem, gelecekteki uzay tabanlı gözlemevlerinin verilerinin yorumlanmasında önemli rol oynayabilir.