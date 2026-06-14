Okyanusun derinliklerinde endişe veren keşif! Etkileri tüm dünyayı vurabilir

Bilim insanları, Kuzey Atlantik'te Grönland ve İzlanda'nın güneyinde yer alan ve "soğuk leke" olarak adlandırılan bölgenin yaklaşık 150 yıldır soğuduğunu ortaya koydu. Küresel sıcaklıkların artmasına rağmen bu bölgenin ters yönde değişim göstermesi dikkat çekti.

Araştırmacılar, söz konusu durumun Atlantik Meridyonel Devrilme Dolaşımı (AMOC) adı verilen ve okyanuslarda ısı taşınmasında kritik rol oynayan büyük akıntı sisteminin zayıfladığına işaret edebileceğini belirtti. Yapılan analizlerde soğumanın yalnızca yüzeyde değil, okyanusun ilk bin metresine kadar uzandığı tespit edildi.

Uzmanlar, Grönland buzullarının erimesiyle Kuzey Atlantik'e karışan tatlı suyun akıntı sistemini etkileyebileceğini ifade ederken, AMOC'taki olası bir zayıflamanın Avrupa'da sıcaklıkların düşmesi, deniz seviyelerinin yükselmesi ve yağış düzenlerinin değişmesi gibi önemli sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor.