Arkeologları hayrete düşüren keşif! 2 bin yıllık yol hala izlerini koruyor

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde yürütülen arkeolojik çalışmalarda, yaklaşık 2 bin 200 yıllık antik bir yolun 13 kilometrelik bölümü gün yüzüne çıkarıldı. Qin Hanedanı döneminde inşa edilen ve "Qin Düz Yolu" olarak bilinen güzergahın, dönemin en büyük ulaşım projelerinden biri olduğu değerlendiriliyor.

Araştırmacılar, yol boyunca dağ geçitleri, sıkıştırılmış toprak zeminler ve güçlendirilmiş yamaç kalıntıları tespit etti. Yaklaşık 40 metre genişliğe sahip olan yolun bazı bölümlerinin 60 metreye kadar ulaştığı belirtildi. Uzmanlar, bu genişliğin dönemin askeri birlikleri, görevlileri ve erzak taşımacılığı için tasarlandığını düşünüyor.

Arkeologlar ayrıca yolun yakınında Qin ve Han dönemlerine ait küçük bir yerleşim alanı ile seramik ve kiremit parçaları da buldu. Bulguların, antik yolun bakım ve haberleşme faaliyetlerinde kullanılan bir istasyonun varlığına işaret ettiği ifade edildi.