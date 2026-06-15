Diş eti hastalığı olanlarda umut veren gelişme! Yeni çalışma beslenmeye işaret etti

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, beslenme alışkanlıklarının diş eti hastalıkları üzerindeki etkisine dikkat çekti. King's College London araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada, aralıklı olarak uygulanan ve oruç etkisini taklit eden düşük kalorili bir beslenme programının, ileri düzey diş eti hastalığı bulunan kişilerde iltihaplanma belirteçlerini azaltabileceği belirlendi.

Araştırmaya katılan kişiler, altı ay boyunca belirli aralıklarla beş günlük düşük kalorili beslenme programı uyguladı. Çalışmanın sonunda, bu grupta kan ve diş eti sıvısındaki iltihap göstergelerinin kontrol grubuna göre daha düşük olduğu görüldü. Ancak araştırmacılar, iltihap belirteçlerindeki azalmaya rağmen diş eti sağlığında gözle görülür bir iyileşme tespit edilmediğini vurguladı.

Uzmanlar, sonuçların umut verici olduğunu ancak yöntemin diş eti hastalıklarının tedavisinde kullanılabilmesi için daha geniş kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.