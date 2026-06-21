Geleceğin pillerindeki en büyük sorun çözüldü! Bilim insanları nedeni sonunda buldu

Bilim insanları, geleceğin enerji depolama teknolojileri arasında gösterilen katı hal pillerinin önündeki en büyük engellerden birinin nedenini ortaya çıkardı. Akıllı telefonlardan elektrikli araçlara kadar pek çok alanda devrim yaratması beklenen bu piller, daha yüksek enerji kapasitesi ve daha güvenli yapılarıyla dikkat çekiyor. Ancak uzun yıllardır araştırmacıları zorlayan kısa devre sorununun arkasındaki mekanizma tam olarak bilinmiyordu.

Yürütülen yeni bir araştırma, pil içinde oluşan mikroskobik "dendrit" yapıların katı elektroliti nasıl çatlatıp kısa devreye neden olduğunu ortaya koydu. Elde edilen bulgular, daha güvenli, daha dayanıklı ve daha uzun ömürlü pil teknolojilerinin geliştirilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.