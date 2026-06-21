Kedinizle konuşmanın yolu meğer çok basitmiş! Bilim insanları tek hareketi açıkladı

Kedilerle iletişim kurmanın sanıldığından çok daha kolay olabileceği ortaya çıktı. Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, kedilere yavaşça göz kırpmak onların kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlıyor ve insanlarla etkileşime girme olasılıklarını artırıyor.

Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışmada, hem sahipleriyle yaşayan hem de yabancı insanlarla karşılaşan kedilerin, kendilerine yöneltilen yavaş göz kırpma hareketine benzer şekilde karşılık verdiği gözlemlendi. Araştırmacılar, bu davranışın kediler için dostluk ve güven sinyali anlamına geldiğini belirtti.

Uzmanlar, gözleri hafifçe kısarak birkaç saniye kapatmanın kedilerle adeta sessiz bir "sohbet" başlatabileceğini ifade ediyor. Araştırma, bu basit yöntemin evlerde, veteriner kliniklerinde ve hayvan barınaklarında kedilerin stresini azaltmaya da yardımcı olabileceğini gösteriyor.