10 yıllık fizik gizemi çözüldü! Protonun gerçek boyutu sonunda ortaya çıktı

Bilim insanları, fizik dünyasında yaklaşık 10 yıldır tartışılan "proton yarıçapı bulmacasını" çözdüklerini duyurdu. Colorado Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacılar, hidrojen atomu üzerinde gerçekleştirdikleri son derece hassas ölçümlerle protonun boyutunu yeniden hesapladı ve elde edilen sonuçların mevcut fizik teorileriyle uyumlu olduğunu gösterdi.

Araştırmada protonun yarıçapı yaklaşık 0,84 femtometre olarak ölçüldü. Bu değer, geçmişte kabul edilen ölçümden çok küçük bir fark içerse de parçacık fiziği açısından büyük önem taşıyor.

Araştırmacılar, geliştirdikleri yeni lazer tekniği sayesinde ölçümlerde daha yüksek hassasiyet elde ettiklerini ve bundan sonraki çalışmalarında döteryum gibi daha karmaşık atomları incelemeyi hedeflediklerini belirtti.