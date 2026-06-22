Yarım asırdır aranıyordu! Kara delikten çıkan görünmez rüzgar ilk kez tespit edildi

Gök bilimciler, Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki süper kütleli kara delik Sagittarius A*'ın (Sgr A*) uzun süredir aranan bir özelliğini ilk kez doğrudan gözlemledi. Araştırmacılar, kara delikten yayılan ve çevresindeki gazı etkileyen bir rüzgar akışına dair güçlü kanıtlar buldu.

Şili'deki ALMA teleskoplarından elde edilen yüksek çözünürlüklü verileri inceleyen ekip, kara deliğin yakınında soğuk gazın bulunmadığı dev bir koni şeklinde boşluk tespit etti. Bilim insanlarına göre bu yapı, Sgr A*'dan çıkan sıcak ve enerjik rüzgarın gazı uzaklaştırması veya ısıtması sonucu oluştu.

Araştırma, Samanyolu'nun merkezindeki kara deliğin tamamen sessiz olmadığını ve en az 20 bin yıldır çevresini etkileyen zayıf bir rüzgar ürettiğini ortaya koydu. Bulgular, kara deliklerin sakin dönemlerde nasıl davrandığını anlamaya yardımcı olacak önemli bir keşif olarak değerlendiriliyor.