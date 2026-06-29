Bilim insanlarını şaşkına çeviren keşif! Uzayda yay ve oka benzeyen dev galaksi bulundu

Gök bilimciler, yaklaşık 2 milyar ışık yılı uzaklıkta şimdiye kadar benzeri görülmemiş bir radyo galaksisi keşfetti.

"RAD-BAARG" adı verilen bu dev yapı, yay ve oku andıran sıra dışı şekliyle dikkat çekiyor. Araştırmacılar, galaksinin yakındaki bir galaksi kümesine doğru ilerlerken sıcak gazla etkileşime girmesi sonucu bu ilginç görünümün oluştuğunu düşünüyor.

Yaklaşık 2,3 milyon ışık yılı uzunluğa sahip olan RAD-BAARG, aynı zamanda evrendeki en büyük tekil yapılardan biri olan "dev radyo galaksileri" sınıfında yer alıyor. Bilim insanlarına göre bu keşif, galaksilerin kümelere düşüş sürecini ilk kez bu kadar net gözlemleme fırsatı sunması açısından büyük önem taşıyor.