Gençlerde kanser riskini artıran gizli neden ortaya çıktı! Bilim insanlarından çarpıcı araştırma

Son yıllarda 50 yaş altındaki bireylerde görülen kanser vakalarındaki artış, bilim insanlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Erken yaşta ortaya çıkan bu vakaların nedenlerini araştıran yeni bir çalışma, biyolojik yaşın takvim yaşından daha hızlı ilerlemesinin bazı kanser türleriyle ilişkili olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, biyolojik olarak daha hızlı yaşlanan genç yetişkinlerde özellikle akciğer, sindirim sistemi ve rahim kanseri riskinin daha yüksek olabileceğini belirtti.

Uzmanlar, bulguların henüz kesin bir neden-sonuç ilişkisi göstermediğini ancak erken yaşta görülen kanserlerin nedenlerini anlamak ve risk altındaki kişileri belirlemek açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.