Bilim insanları açıkladı: Bu doğal madde bağırsak iltihabını durdurabilir

Bilim insanları, nar ve bazı meyvelerde bulunan ellagitaninlerin sindirimi sonucu bağırsakta doğal olarak oluşan urolithin A adlı bileşiğin bağırsak sağlığı üzerinde koruyucu etkiler gösterebileceğini ortaya koydu.

Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bu bileşik, bağırsak hücrelerinde belirli bir reseptörü aktive ederek iltihaplanmayı azaltan ve bağırsak bariyerini güçlendiren bir süreç başlatıyor.

Narın yanı sıra ceviz ve bazı orman meyvelerinde bulunan bileşiklerin etkisiyle oluşan urolithin A'nın, IL-18 ve IL-22 gibi bağışıklık sinyalleri üzerinden bağırsak onarımını desteklediği belirlendi. Ancak araştırmacılar, bulguların şu an yalnızca laboratuvar ve hayvan deneylerine dayandığını, insanlarda klinik olarak doğrulanmadığını vurguladı.