Uzayda inanılmaz keşif: Pembe gezegenin atmosferinde tuz bulutları!

Northwestern Üniversitesi öncülüğündeki araştırmaya göre, bu dev gezegenin atmosferi su buharı, metan ve karbondioksit gibi moleküllerin yanı sıra tuzdan oluşan bulutlarla kaplı olabilir. Keşif, gezegenin ışığını analiz eden James Webb verileri sayesinde mümkün oldu.

Araştırmacılar, tuz bulutlarının gözlemlenen atmosfer verilerini en iyi açıklayan model olduğunu belirterek, bunun soğuk ve uzak gezegenlerin atmosfer yapısını anlamada yeni bir dönem başlatabileceğini vurguladı.

2013'te keşfedilen GJ 504 b'nin Jüpiter'in yaklaşık 25 katı kütleye sahip olduğu ve oldukça soğuk bir "gezegenimsi cisim" olduğu ifade ediliyor. Bilim insanları, bu tür bulguların uzak gezegenlerin oluşumu ve yapısına dair önemli ipuçları sunduğunu söylüyor.