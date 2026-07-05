25 ışık yılı uzaklıktaki "Süper Dünya" yaşam için sanılandan daha uygun olabilir

Bu yeni hesaplama, GJ 3378b'nin gaz devi olma ihtimalini büyük ölçüde ortadan kaldırırken, kayalık bir yapıya ve Dünya'ya benzer atmosfer koşullarına sahip olabileceğini düşündürüyor. Bu da gezegende sıvı su ve dolayısıyla yaşam için uygun şartların bulunma olasılığını artırıyor.

GJ 3378b, Dünya'ya oldukça yakın kabul edilen bir mesafede yer alıyor ve kırmızı cüce bir yıldızın etrafında, yaşamın oluşmasına elverişli kabul edilen "yaşanabilir bölge" içinde dolanıyor. Ancak araştırmacılar, gezegende gerçekten bir atmosfer veya sıvı su bulunduğuna dair henüz doğrudan bir kanıt olmadığını vurguluyor.