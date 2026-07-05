Işıkla aktive oluyor! Kanser hücrelerini hedef alan yeni yöntem heyecan yarattı

Araştırmada geliştirilen "PhotoPROTAC" adlı molekül, ışıkla açılıp kapanabilen bir anahtar gibi çalışıyor. Doğru dalga boyundaki ışık uygulandığında aktifleşerek glukokortikoid reseptörünü hedef alıyor, farklı bir ışıkla ise etkisiz hale geliyor. Böylece sağlıklı dokulara zarar vermeden yalnızca istenen bölgede etkili olabilecek bir tedavi yaklaşımının önü açılabilir.

Bilim insanları, insan akciğer kanseri hücreleri üzerinde yaptıkları deneylerde aktif hale getirilen molekülün, kanser hücrelerinin ilaçlara direnç geliştirmesine neden olan "uyku" durumunu tersine çevirebildiğini gözlemledi.

Araştırmacılar, yöntemin henüz yalnızca laboratuvar ortamında test edildiğini ve insanlar üzerinde kullanılabilecek bir tedavi olmaktan uzak olduğunu vurguluyor. Ayrıca sistemi çalıştıran ultraviyole ışığın canlı dokuların derinlerine ulaşamaması nedeniyle, klinik kullanıma geçilebilmesi için kızılötesi ışıkla çalışabilecek yeni moleküllerin geliştirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Uzmanlara göre bu çalışma, kanser tedavisinde doğrudan kullanılabilecek bir yöntemden ziyade, kanser hücrelerinin nasıl saklandığını anlamaya yardımcı olabilecek ve gelecekte daha hassas tedavilere zemin hazırlayabilecek önemli bir bilimsel adım niteliği taşıyor.