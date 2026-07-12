Tek bir gözyaşı damlası Parkinson hastalığını ortaya çıkarabilir

Araştırmada geliştirilen sensör, lazerle işlenmiş karbon yapısının nikel ve üre ile güçlendirilmesi sayesinde çok düşük dopamin seviyelerini bile tespit edebildi. Laboratuvar ortamında insan gözyaşını taklit eden sıvılarda yapılan testlerde sensörün doğruluk oranı yüzde 99,7 ila yüzde 100,1 arasında gerçekleşti.

Uzmanlar, Parkinson hastalığının genellikle titreme ve hareket yavaşlığı gibi belirtiler ortaya çıktıktan sonra teşhis edildiğini belirtiyor. Yeni sensörün, dopamin değişimlerini daha erken dönemde belirleyerek hastalığın erken tanısına ve tedavi sürecinin takibine katkı sağlayabileceği ifade edildi.

Araştırmacılar, teknolojinin henüz gerçek insan gözyaşı örneklerinde test edilmediğini ve klinik kullanıma geçmeden önce daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.