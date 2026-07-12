Yapay zeka, diğer yöntemlerin kaçırdığı deprem sinyallerini tespit edebiliyor

Norveç merkezli araştırma kuruluşu NORSAR'ın 30 yıllık sismik verileriyle eğitilen yapay zeka modeli, farklı eğitim yöntemleriyle test edildi. Çalışmada, çoklu sensörlerden elde edilen verileri analiz eden yapay zekanın, özellikle zayıf deprem sinyalleri ile yer altındaki nükleer testler gibi sismik hareketleri daha güvenilir şekilde tespit edebildiği belirlendi.

Araştırmacılar, gerçek zamanlı deprem izleme sistemlerinde hız ve doğruluk dengesini sağlayabilmek için yapay zekanın sensör verilerini kendi başına birleştirmesine izin veren yöntemin en uygun seçenek olduğunu ifade etti. Bununla birlikte modelin, eğitildiği bölge dışındaki alanlarda aynı başarıyı gösteremediği, küresel verilerle eğitilmesi halinde performansının daha da artırılabileceği belirtildi.