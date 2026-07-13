100 yıldan fazla süre yanlış tanındı! Bilim insanları yeni bitki türünü keşfetti

İngiltere'deki University of New England (UNE) öncülüğünde yürütülen araştırmada, bitkinin hem morfolojik özellikleri hem de DNA analizleri incelendi. Yapılan çalışmalar, uzun yıllardır Phebalium nottii olarak sınıflandırılan bitkinin farklı bir tür olduğunu gösterdi.

Sadece Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinin kuzeydoğusunda iki bölgede yetişen Phebalium banyabba türünün doğada 1.000'den az bireyi bulunduğu belirlendi. Araştırmacılar, sık orman yangınları, kuraklık, hayvan otlatması ve sınırlı yayılım alanı nedeniyle türün yok olma tehlikesi altında olduğunu ifade etti.

Bilim insanları, yeni türün resmen tanımlanmasının korunmasına yönelik yasal süreçleri hızlandıracağını belirtirken, bitkinin botanik bahçelerinde çoğaltılarak doğal popülasyon üzerindeki baskının azaltılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Araştırma Telopea dergisinde yayımlandı.